Минометную мину нашли рядом с памятником

На днях в Кремёнках Жуковского района в 10 метрах от мемориала павшим воинам обнаружили минометную мину времён Великой Отечественной войны. В четверг, 30 ноября, об этом сообщает региональное ГУ МЧС.
Опасный боеприпас обезвредили на месте.
Спасатели напоминают, что в случае обнаружения взрывоопасного предмета или внешне схожего с ним, необходимо немедленно сообщить о находке по телефонам 102, 02 или 112, прекратить земляные работы и установить предупредительные знаки.
|
«Ниссан» сбил 85-летнюю бабушку 30.11.2017 12:00
Мусоровоз сбил мужчину на Силикатном 30.11.2017 11:03
35-летний мужчина погиб под колёсами фуры 30.11.2017 09:31
Под Калугой пропал 56-летний мужчина 29.11.2017 17:43
Разврат в Сети: 11-летняя школьница разделась на камеру 29.11.2017 14:09
|
© 2007-2017 год ООО «Агентство «Комсомольская правда – Калуга»
Использование материалов сайта возможно только в случае упоминания www.kp40.ru как первоисточника информации.
Реклама в изданиях ООО "Агентство "Комсомольская правда - Калуга" и на сайте.
Портал Калуги и области www.kp40.ru зарегистрирован как СМИ Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 11 августа 2014 г. Регистрационный номер: Эл №ФС77-58967
|
Говорят
|
Координаты для связи: