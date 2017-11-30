Минометную мину нашли рядом с памятником

На днях в Кремёнках Жуковского района в 10 метрах от мемориала павшим воинам обнаружили минометную мину времён Великой Отечественной войны. В четверг, 30 ноября, об этом сообщает региональное ГУ МЧС.

Опасный боеприпас обезвредили на месте.

Спасатели напоминают, что в случае обнаружения взрывоопасного предмета или внешне схожего с ним, необходимо немедленно сообщить о находке по телефонам 102, 02 или 112, прекратить земляные работы и установить предупредительные знаки.