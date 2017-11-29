Пропал 30-летний мужчина

В деревне Баранково Думиничского района пропал 30-летний Александр ИВАНОВ. В среду, 29 ноября, об этом сообщает поисково-спасательный отряд «Лиза Алерт Калуга».

Мужчина ушёл из дома 17 ноября и не вернулся.

Приметы:

Рост: 160 см,

телосложение: полное,

цвет глаз: чёрные,

волосы: чёрные,

был одет в чёрную куртку, красный свитер, чёрные штаны, белую шапку, дутые камуфляжные сапоги.

Если вы что-либо знаете о пропавшем, звоните по телефону 88007005452 или 112.