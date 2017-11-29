Пропал 30-летний мужчина

В деревне Баранково Думиничского района пропал 30-летний Александр ИВАНОВ. В среду, 29 ноября, об этом сообщает поисково-спасательный отряд «Лиза Алерт Калуга».
Мужчина ушёл из дома 17 ноября и не вернулся.
Приметы:
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