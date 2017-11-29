«Крайслер» сбил девушку на переходе

Во вторник, 28 ноября, около 19:10 в Балабаново на улице Гагарина сбили 25-летнюю девушку.
По предварительным данным ГИБДД, 51-летний водитель «Крайслера» ехал со стороны деревни Кабицыно и не успел остановиться перед «зеброй». Пострадавшая в этот момент пересекала проезжую часть по переходу.
С ушибами и ссадинами девушку отвезли в районную больницу.
Фото: УГИБДД по Калужской области.
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