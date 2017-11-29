«Крайслер» сбил девушку на переходе

Во вторник, 28 ноября, около 19:10 в Балабаново на улице Гагарина сбили 25-летнюю девушку.

По предварительным данным ГИБДД, 51-летний водитель «Крайслера» ехал со стороны деревни Кабицыно и не успел остановиться перед «зеброй». Пострадавшая в этот момент пересекала проезжую часть по переходу.

С ушибами и ссадинами девушку отвезли в районную больницу.

Фото: УГИБДД по Калужской области.