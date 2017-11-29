Пьяного водителя без прав поймали на Силикатном

Днём в понедельник, 27 ноября, на улице Гурьянова в Калуге сотрудники ГИБДД задержали 29-летнего мужчину, управлявшего автомобилем ВАЗ-21043.

- Гражданин управлял транспортным средством без прав, водительское удостоверение он ранее не получал, - рассказали в среду, 29 ноября, в УМВД по Калужской области. - Кроме того, у мужчины имелись явные признаки опьянения, что подтвердили результаты проведенного медицинского освидетельствования. Показания прибора составили 1,577 мг/л.

Во время составления протокола виновник пытался убежать, но полицейские его поймали. Мужчине грозит арест на 15 суток или штраф в 30 тысяч рублей.