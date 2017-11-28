В Калуге ищут очевидцев пяти аварий

Полиция Калуги во вторник, 28 ноября, опубликовала информацию о пяти авариях, очевидцев которых сейчас разыскивают.

28 сентября примерно в 17:00 в районе дома №21 по улице Маршала Жукова неустановленный водитель, управляя внедорожником черного цвета, допустил наезд на пешехода и скрылся.

25 октября на Старом Торге неустановленный водитель «Киа Рио» белого цвета в кузове «хэтчбек» врезался в «Рено Сандеро» и скрылся.

20 ноября в 12:40 на улице Энгельса у дома №78 серебристая «Газель» сбила пешехода. Водитель не стал останавливаться и уехал.

21 ноября в 21:40 в районе дома №15 по улице Декабристов пешеход попал под колёса «Дэу Нексия» черного цвета.

А 10 ноября примерно в 17:23 в районе пешеходного перехода, расположенного около дома 40 по улице Секиотовская водитель автомобиля «Опель Астра» допустил наезд на пешехода, после чего пешеход упал на проезжую часть и на него наехал автопоезд. Пострадавший скончался на месте.

Очевидцев просят обращаться в группу по розыску по адресу: ул. Телевизионная, дом 3 «А», кабинет 16 или по телефону 547-534, 547-888, 501-673, с мобильного 128.