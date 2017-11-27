Мужчину сбили на переходе в Грабцево

Около 16:20 в воскресенье, 26 ноября, на 1-м Автомобильном проезде в Калуге под колёса «Шкоды Октавия» попал 33-летний мужчина.
По предварительным данным ГИБДД, пешеход пересекал проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу.
С сочетанной травмой его отвезли в больницу.
Фото: УГИБДД по Калужской области.
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