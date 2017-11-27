17-летний мотоциклист напился и сам приехал в полицию

Мировой судья на днях вынес приговор 17-летнему жителю Думиничского района. Он трижды попался пьяным за рулём мотоцикла.
- 18 августа молодой человек, находясь в состоянии алкогольного опьянения, управлял мотоциклом около отделения полиции в Думиничах, где был остановлен инспекторами, - рассказали в понедельник, 27 ноября, в прокуратуре Калужской области. – Ранее его уже лишали прав за пьяную езду. Как пояснил впоследствии осужденный, к отделению полиции он приехал, чтобы отметиться в отделе по делам несовершеннолетних, где состоял на учете.
На следующий день юноша вновь напился и был остановлен сотрудниками ГИБДД.
Суд признал несовершеннолетнего виновным в совершении преступлений и назначил ему наказание в виде 90 часов обязательных работ с лишением права управления транспортными средствами на 1 год 2 месяца.
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