Пропавшую девушку нашли на чердаке

На днях в Малоярославце пропала 14-летняя школьница.
- Мама девушки рассказала, что её дочь часто прогуливает школу и периодически не ночует дома, - сообщает в понедельник, 27 ноября, пресс-служба управления Росгвардии по Калужской области.
Стражи порядка проверили дворы, заброшенные места и подвалы. В итоге они нашли девушку на чердаке одного из домов.
Школьницу передали сотрудникам по делам несовершеннолетних УМВД по Калужской области.
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