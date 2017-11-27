Пропавшую девушку нашли на чердаке

На днях в Малоярославце пропала 14-летняя школьница.

- Мама девушки рассказала, что её дочь часто прогуливает школу и периодически не ночует дома, - сообщает в понедельник, 27 ноября, пресс-служба управления Росгвардии по Калужской области.

Стражи порядка проверили дворы, заброшенные места и подвалы. В итоге они нашли девушку на чердаке одного из домов.

Школьницу передали сотрудникам по делам несовершеннолетних УМВД по Калужской области.