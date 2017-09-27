«Жигули» врезались в дерево рядом с больницей

Вечером во вторник, 26 сентября, на проспекте Ленина «Жигули» врезались в дерево. За рулём находился 22-летний водитель.
По предварительным данным, причиной аварии могла стать техническая неисправность автомобиля. Водитель отделался ушибами, а вот его пассажир, находившийся в салоне на переднем сиденье справа, получил черепно-мозговую травму и был госпитализирован в городскую клиническую больницу №8, которая расположена буквально в двух шагах от места ДТП. Врачи, кроме того, подозревают у него перелом костей таза.
Авторы: Виталий Хлыстов, Александр Нефёдов.
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