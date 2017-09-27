Юный водитель устроил аварию на улице Киевка

Около 9:40 утра во вторник, 26 сентября, на улице Киевка в Калуге столкнулись «Вольво» и «Лада Приора».
По предварительным данным ГИБДД, 19-летний водитель иномарки не учел дистанцию и «догнал» автомобиль «Лада».
17-летняя пассажирка, ехавшая в машине предполагаемого виновника, обратилась к врачам с ушибом руки.
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