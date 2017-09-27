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Юный водитель устроил аварию на улице Киевка

27.09.2017 15:21 4 2223 Дмитрий Ивьев
Юный водитель устроил аварию на улице Киевка

Около 9:40 утра во вторник, 26 сентября, на улице Киевка в Калуге столкнулись «Вольво» и «Лада Приора».

По предварительным данным ГИБДД, 19-летний водитель иномарки не учел дистанцию и «догнал» автомобиль «Лада».

17-летняя пассажирка, ехавшая в машине предполагаемого виновника, обратилась к врачам с ушибом руки.


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Тэги: дтп происшествие

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