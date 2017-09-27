В Калуге из антикварного магазина вынесли коллекцию серебряных монет

Во вторник, 26 сентября, около 4 утра в дежурную часть поступило сообщение о вскрытии антикварного магазина в Калуге на улице Рылеева.

- По предварительной информации, неустановленный преступник, повредив входную дверь магазина, похитил коллекцию серебряных монет современной, а также царской России, - рассказали нам в УМВД по Калужской области. - Перечень пропавшего имущества уточняется.

Сумма ущерба составила не менее 5 тысяч рублей. По факту кражи возбуждено уголовное дело. Преступника сейчас ищут.