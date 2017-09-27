В баре на улице Московской вскрыли платёжный терминал

Платежный терминал вскрыли в одном из баров на улице Московской в Калуге.

- Взломав крышку аппарата, открыто, в присутствии других людей, мужчина похитил 29 тысяч 800 рублей, после чего скрылся, - сообщает в среду, 27 сентября, пресс-служба УВМД по Калужской области.

Вскоре полицейские задержали 44-летнего мужчину. По факту грабежа возбуждено уголовное дело, ведётся следствие.