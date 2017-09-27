В баре на улице Московской вскрыли платёжный терминал

Платежный терминал вскрыли в одном из баров на улице Московской в Калуге.
- Взломав крышку аппарата, открыто, в присутствии других людей, мужчина похитил 29 тысяч 800 рублей, после чего скрылся, - сообщает в среду, 27 сентября, пресс-служба УВМД по Калужской области.
Вскоре полицейские задержали 44-летнего мужчину. По факту грабежа возбуждено уголовное дело, ведётся следствие.
|
В Калуге из антикварного магазина вынесли коллекцию серебряных монет 27.09.2017 12:39
13-летний подросток получил травму в калужском автобусе 27.09.2017 10:50
Волонтёры вторые сутки ищут в лесу грибника 27.09.2017 10:31
В горевшем доме искали бабушку, а она сидела у соседей 27.09.2017 10:17
«Буханка» протаранила легковушку 26.09.2017 15:50
|
© 2007-2017 год ООО «Агентство «Комсомольская правда – Калуга»
Использование материалов сайта возможно только в случае упоминания www.kp40.ru как первоисточника информации.
Реклама в изданиях ООО "Агентство "Комсомольская правда - Калуга" и на сайте.
Портал Калуги и области www.kp40.ru зарегистрирован как СМИ Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 11 августа 2014 г. Регистрационный номер: Эл №ФС77-58967
|
Говорят
|
Координаты для связи: