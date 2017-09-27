13-летний подросток получил травму в калужском автобусе

Во вторник, 26 сентября, на дороге Вязьма – Калуга на территории областного центра произошло ДТП.

- По предварительной информации, 59-летний водитель автобуса НефАЗ № 37, двигаясь со стороны Мстихино в сторону Резвани, допустил падение пассажира - 13-летнего подростка, - сообщает 27 сентября УГИБДД по Калужской области.

Мальчик ехал стоя на задней площадке. В результате ДТП ребёнка отвезли в детскую областную больницу. У подростка ушиб правого коленного сустава.