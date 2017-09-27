В горевшем доме искали бабушку, а она сидела у соседей

27.09.2017 10:17 1201

В деревне Ореховка Жуковского района на территории одного из садовых обществ во вторник, 26 сентября, произошёл пожар.

Около 19:00 вспыхнул бревенчатый жилой дом. Соседи пытались погасить пламя самостоятельно и вызвали пожарных. Когда приехали два расчёта, дом уже полыхал открытым пламенем.

- Говорят, там какая-то бабушка! – крикнул кто-то из соседей. - 78 лет ей, по-моему.

Пожарным удалось быстро справиться с огнём. И только после этого выяснилось, что хозяйка дома жива-здорова. Она вовремя успела выйти из дома и всё это время сидела у соседей на лавочке. В горячке борьбы с огнём ни соседи, ни пожарные её не заметили.

Авторы: Виталий Хлыстов, Александр Нефёдов.