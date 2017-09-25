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В Калуге студентку избили в троллейбусе

25.09.2017 16:22 25 5791 Елена Французова
В Калуге студентку избили в троллейбусе

В Калуге в полицию обратилась женщина, которая сообщила, что её дочь избили в троллейбусе. Инцидент произошёл в воскресенье, 24 сентября.

Со слов очевидцев, в троллейбус № 1 вошли пьяные женщина и мужчина, с ними был ребёнок лет 6. Женщина стала требовать, чтобы девушка, сидящая у окна, уступила место её сыну. Студентка этого делать не стала. В итоге подвыпившая дама попыталась ударить девушку, но через головы других пассажиров это сделать не получилось. Тогда она заявила, что не выпустит студентку на нужной ей остановке.

- Девушка разговаривала прилично, не хамила и не повышала голос. Когда ей надо было выходить, завязалась драка: пьяная женщина ударила девушку ногой в живот, выдирала волосы и т.д, - пишет калужанка на Pikabu.

В итоге водителю пришлось остановить троллейбус.

- Девушка стоит на остановке и плачет, ей выдрали клок волос, порвали одежду и сумку, это то, что видно, возможно, она еще как-то пострадала, - рассказали очевидцы. - Пьяное быдло заперто в троллейбусе. Вызвали полицию.

Как нам сообщили в пресс-службе УМВД по Калужской области, мама девушки написала заявление о том, что её дочь избил мужчина. Его личность сейчас устанавливается. Проводится проверка.


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Тэги: происшествие транспорт

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