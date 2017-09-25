20-летний водитель «Жигулей» погиб в аварии под Калугой

Ночью в субботу, 23 сентября, на Киевской трассе недалеко от моста через Угру произошла смертельная авария.
По предварительным данным ГИБДД, 20-летний водитель на ВАЗ 2102 двигался со стороны Калуги, выехал на встречную полосу и попал под встречную «Скания». После этого «Жигули» врезались ещё и в «Вольво».
Водитель ВАЗ 2102 погиб на месте.
Фото: УГИБДД по Калужской области.
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