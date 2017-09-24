Под Калугой пропала женщина

В деревне Ивашево Ферзиковского района пропала 71-летняя Нина Михайловна Лёвушкина. 21 сентября она ушла из дома в неизвестном направлении, сообщает поисковой отряд «Лиза Алерт Калуга».
Приметы:
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Если вы что-либо знаете о пропавшей, звоните по телефонам 112 или 8 800 700 54 52.
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