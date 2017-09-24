Под Калугой пропала женщина

В деревне Ивашево Ферзиковского района пропала 71-летняя Нина Михайловна Лёвушкина. 21 сентября она ушла из дома в неизвестном направлении, сообщает поисковой отряд «Лиза Алерт Калуга».

Приметы:

Рост: 155 см.

Размер обуви: 39.

Волосы: тёмно-русые, до плеч.

Была обута в красные галоши, больше ничего неизвестно.

Если вы что-либо знаете о пропавшей, звоните по телефонам 112 или 8 800 700 54 52.