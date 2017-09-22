Женщина погибла под колёсами грузовика

Вечером в четверг, 21 сентября, на улице Гагарина в Балабаново погибла 71-летняя женщина.

По предварительным данным ГИБДД, погибшая пересекала проезжую часть недалеко от перехода и попала под колёса грузовика «МАН». Водитель большегруза в этот момент поворачивал налево.

Фото: УГИБДД по Калужской области.