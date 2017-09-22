Женщина погибла под колёсами грузовика

Вечером в четверг, 21 сентября, на улице Гагарина в Балабаново погибла 71-летняя женщина.
По предварительным данным ГИБДД, погибшая пересекала проезжую часть недалеко от перехода и попала под колёса грузовика «МАН». Водитель большегруза в этот момент поворачивал налево.
Фото: УГИБДД по Калужской области.
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