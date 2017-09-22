62-летняя женщина пропала в Калуге

В Калуге пропала 62-летняя Мария ДУБОВА. Последний раз её видели 8 сентября, когда она ушла из дома на улице Чичерина, сообщает в пятницу поисково-спасательный отряд «Лиза Алерт Калуга».

Приметы:

Рост: 155 см.

Телосложение: xудощавое.

На правой руке отсутствует указательный палец.

Цвет глаз: карие.

Волосы: седые.

Была одета в красную куртку, коричневые брюки, шлёпанцы и бейсболку.

Если вы что-либо знаете о пропавшей, обращайтесь по телефонам 112 или 8 800 700 54 52.