На «зебре» в Калуге сбили 21-летнего парня

Утром в среду, 20 сентября, в районе дома №51 по улице Луначарского в Калуге под колёса Hyundai Solaris попал 21-летний парень.

По предварительным данным ГИБДД, молодой человек переходил дорогу по «зебре». За рулём легковушки находился 73-летний мужчина.

Пешехода отвезли в больницу с ушибами и ссадинами.