На «зебре» в Калуге сбили 21-летнего парня

Утром в среду, 20 сентября, в районе дома №51 по улице Луначарского в Калуге под колёса Hyundai Solaris попал 21-летний парень.
По предварительным данным ГИБДД, молодой человек переходил дорогу по «зебре». За рулём легковушки находился 73-летний мужчина.
Пешехода отвезли в больницу с ушибами и ссадинами.
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