Фура сгорела на окружной дороге в Калуге

Утром в четверг, 21 сентября, на окружной дороге в Калуге в районе поворота на Детчино сгорел грузовой автомобиль Volvo.

- Когда пожарные прибыли, тушить уже было нечего, - написал в группе «Калуга жесть» в «ВКонтакте» очевидец. - Надеюсь, водитель цел. Груз сгорел.

На месте сейчас работают сотрудники МЧС. Причины возгорания выясняются.

Фото: «Дорожный патруль - Калуга».