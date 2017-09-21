Фура сгорела на окружной дороге в Калуге

Утром в четверг, 21 сентября, на окружной дороге в Калуге в районе поворота на Детчино сгорел грузовой автомобиль Volvo.
- Когда пожарные прибыли, тушить уже было нечего, - написал в группе «Калуга жесть» в «ВКонтакте» очевидец. - Надеюсь, водитель цел. Груз сгорел.
На месте сейчас работают сотрудники МЧС. Причины возгорания выясняются.
Фото: «Дорожный патруль - Калуга».
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