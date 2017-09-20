Глас народа
Важно:
Какие дворы благоустроят в 2017-м. Найди свой
Среда, 20 сентября
68.74 / 70.76
$ 57.25 / 59.14
 
Данный ресурс может содержать материалы 18+
Главная > Новости > Происшествия

Грибника в лесу ищут вторые сутки

20.09.2017 15:52 0 943 Елена Французова
Грибника в лесу ищут вторые сутки

Во вторник, 19 сентября, около 9 утра ушёл из дома в лес за грибами и до сих пор не вернулся 58-летний Николай КИРЮШИН. Мужчина проживает в Боровском районе, недалеко от Этномира.

Приметы:

  • рост - 190 см,
  • размер обуви – 43,
  • телосложении – полное,
  • волосы - седые, короткая стрижка.

Был одет в штаны камуфляжной зелёной расцветки, белой рубашке с длинным рукавом, черный жилет, калоши.

С собой у мужчины было белое ведро.

Всех, обладающих информацией о пропавшем, просят звонить по телефонам 112 или 8 800 700 54 52.


Ошибка в тексте? Выдели ее мышкой и нажми Ctrl+Enter Система Orphus

Система Orphus .


Тэги: происшествие

Еще новости из рубрики «Происшествия»

Картина дня, когда всех эвакуировали 20.09.2017 20:00

Калуга эвакуированная: зарисовки с улиц опустевшего города 20.09.2017 16:54

Ложная тревога: в оцепленных зданиях не нашли бомбу 20.09.2017 15:26

Полиция просит автомобилистов не выезжать на улицы Калуги 20.09.2017 13:10

МЧС подтвердило эвакуацию как минимум 16 зданий в Калуге 20.09.2017 12:54

20.09.2017 15:59 1115 10
20.09.2017 11:01 2295 8
19.09.2017 22:52 565 5
Все народные новости →

Комментарии читателей

загрузка комментариев

Самая полная афиша Калуги

Это нельзя пропустить

чт 28 сентября, 19:00
Диана Арбенина и «Ночные снайперы»
Арена КТЗ, ДК
ср 04 октября, 19:00
Концерт Лолиты
Арена КТЗ, ДК
вс 05 ноября, 19:00
Концерт группы "БИ-2". "Горизонт событий"
Арена КТЗ, ДК
вт 21 ноября, 19:00
"ЮДИ". Шоу света и тьмы
Арена КТЗ, ДК

Для детей

сб 23 сентября, 10:30
Мастер-классы в Школе мастеров
Дом мастеров
вс 24 сентября, 14:00
«Вот и стали мы на год взрослей!»
Областной Молодежный центр
вс 24 сентября, 15:00
«Как в старой сказке»
Городской Досуговый центр
вт 26 сентября, 19:00
Детские мероприятия
Дело в Соусе, кафе

Концерты

чт 21 сентября, 19:00
Концерт Ярослава Сумишевского
Филармония
чт 21 сентября, 19:00
Концерт «Сказки с оркестром»
Дом музыки
пт 22 сентября, 19:00
Концерт группы «ПЯТЕRО»
Дом музыки
сб 23 сентября, 19:30
Концерт "Весна в Сан-Бликко"
Небо, антикафе

Кино

Оно
мама!
Напарник
В гостях у Элис
Новости компаний

Аукцион золотых номеров

Болит спина? Пройди бесплатную диагностику!

Все производственные отделения филиала «Калугаэнерго» подтвердили готовность к осенне-зимнему периоду

В МРСК Центра и Приволжья вводится режим повышенной готовности из-за ухудшения погодных условий

Опросы
Краеведы выходят на пикет «Сохраним старую Калугу». А вы хотите, чтобы старые дома сохранялись и на это тратились деньги? 
 
Новости Обнинска
Блоги

Хорошая музыка - Безотносительное

drughunter 29 авг 2017 07:00

4еловек's блог - Троли разные над городом кружатся

4еловек 28 авг 2017 11:20

Юмор и флуд - Забавные стереотипы

Viktorch1311 21 авг 2017 09:59

4еловек's блог - Телеграмм и Ватсап взломали

4еловек 14 авг 2017 11:05

Новости партнеров

Что такое Форекс, и как простому человеку заработать на валютном рынке?

Электронная коммерция: преодоление трудностей на примере магазина сантехники

Отечественные твердотопливные котлы «Дымок»

ДОБАВЬТЕ СОБЫТИЕ В АФИШУ

Место проведения мероприятия:

Время проведения мероприятия:

Описание мероприятия:

Ваши контактные данные (на сайте не показываются, используются для уточнения деталей события):


  Все поля обязательны для заполнения.