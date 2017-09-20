Грибника в лесу ищут вторые сутки

Во вторник, 19 сентября, около 9 утра ушёл из дома в лес за грибами и до сих пор не вернулся 58-летний Николай КИРЮШИН. Мужчина проживает в Боровском районе, недалеко от Этномира.
Приметы:
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Был одет в штаны камуфляжной зелёной расцветки, белой рубашке с длинным рукавом, черный жилет, калоши.
С собой у мужчины было белое ведро.
Всех, обладающих информацией о пропавшем, просят звонить по телефонам 112 или 8 800 700 54 52.
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