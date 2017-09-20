«Нива» едва не перевернулась на улице Зерновой

Днём во вторник, 19 сентября, авария едва не произошла на улице Зерновой в Калуге. Видео с регистратора в социальной сети «ВКонтакте» опубликовала Екатерина Тихонова.

Судя по этим кадрам, водитель «Нивы» двигался по левой полосе и опережал несколько попутных легковушек. Однако машину начало заносить, и она едва не перевернулась. К счастью, удалось избежать и столкновения с другими авто.