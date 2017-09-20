83-летняя женщина погибла под колёсами «Тойоты»

Во вторник, 19 сентября, в 20:30 на 90 километре трассы М3 «Украина» произошло ДТП.
- По предварительным данным, 35-летний водитель Toyota Land Cruiser, двигаясь со стороны Калуги, сбил 83-летнюю женщину, - рассказали в УГИБДД по Калужской области. - Пенсионерка переходила дорогу по «зебре» на красный свет.
Женщина скончалась на месте.
Фото: УГИБДД по Калужской области.
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