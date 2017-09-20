Глас народа
Важно:
Какие дворы благоустроят в 2017-м. Найди свой
Среда, 20 сентября
68.74 / 70.76
$ 57.25 / 59.14
 
Данный ресурс может содержать материалы 18+
Главная > Новости > Происшествия

83-летняя женщина погибла под колёсами «Тойоты»

20.09.2017 10:23 7 1144 Елена Французова
83-летняя женщина погибла под колёсами «Тойоты»

Во вторник, 19 сентября, в 20:30 на 90 километре трассы М3 «Украина» произошло ДТП.

- По предварительным данным, 35-летний водитель Toyota Land Cruiser, двигаясь со стороны Калуги, сбил 83-летнюю женщину, - рассказали в УГИБДД по Калужской области. - Пенсионерка переходила дорогу по «зебре» на красный свет.

Женщина скончалась на месте.

Фото: УГИБДД по Калужской области.


Ошибка в тексте? Выдели ее мышкой и нажми Ctrl+Enter Система Orphus

Система Orphus .


Тэги: дтп происшествие

Еще новости из рубрики «Происшествия»

Водитель погиб, влетев на «Мицубиси» в дерево 20.09.2017 09:51

22-летняя девушка пострадала в аварии на улице Никитина 19.09.2017 12:35

11-летнего мальчика сбили в Калуге 19.09.2017 09:58

В Калуге во дворе сбили 9-летнего мальчика 15.09.2017 15:38

«Хендай» врезался в «Ладу» 08.09.2017 14:53

20.09.2017 11:01 1073 5
19.09.2017 22:52 357 4
19.09.2017 21:49 193 0
Все народные новости →

Комментарии читателей: 7 шт.

загрузка комментариев

Самая полная афиша Калуги

Это нельзя пропустить

чт 28 сентября, 19:00
Диана Арбенина и «Ночные снайперы»
Арена КТЗ, ДК
ср 04 октября, 19:00
Концерт Лолиты
Арена КТЗ, ДК
вс 05 ноября, 19:00
Концерт группы "БИ-2". "Горизонт событий"
Арена КТЗ, ДК
вт 21 ноября, 19:00
"ЮДИ". Шоу света и тьмы
Арена КТЗ, ДК

Для детей

сб 23 сентября, 10:30
Мастер-классы в Школе мастеров
Дом мастеров
вс 24 сентября, 14:00
«Вот и стали мы на год взрослей!»
Областной Молодежный центр
вс 24 сентября, 15:00
«Как в старой сказке»
Городской Досуговый центр
вт 26 сентября, 19:00
Детские мероприятия
Дело в Соусе, кафе

Концерты

ср 20 сентября, 19:00
«Молодежная симфония»
Филармония
чт 21 сентября, 19:00
Концерт Ярослава Сумишевского
Филармония
чт 21 сентября, 19:00
Концерт «Сказки с оркестром»
Дом музыки
пт 22 сентября, 19:00
Концерт группы «ПЯТЕRО»
Дом музыки

Кино

Оно
мама!
Напарник
В гостях у Элис
Новости компаний

Болит спина? Пройди бесплатную диагностику!

Все производственные отделения филиала «Калугаэнерго» подтвердили готовность к осенне-зимнему периоду

В МРСК Центра и Приволжья вводится режим повышенной готовности из-за ухудшения погодных условий

«Ростелеком» обезопасит детей в интернете

Опросы
Краеведы выходят на пикет «Сохраним старую Калугу». А вы хотите, чтобы старые дома сохранялись и на это тратились деньги? 
 
Новости Обнинска
Блоги

Хорошая музыка - Безотносительное

drughunter 29 авг 2017 07:00

4еловек's блог - Троли разные над городом кружатся

4еловек 28 авг 2017 11:20

Юмор и флуд - Забавные стереотипы

Viktorch1311 21 авг 2017 09:59

4еловек's блог - Телеграмм и Ватсап взломали

4еловек 14 авг 2017 11:05

Новости партнеров

Что такое Форекс, и как простому человеку заработать на валютном рынке?

Электронная коммерция: преодоление трудностей на примере магазина сантехники

Отечественные твердотопливные котлы «Дымок»

ДОБАВЬТЕ СОБЫТИЕ В АФИШУ

Место проведения мероприятия:

Время проведения мероприятия:

Описание мероприятия:

Ваши контактные данные (на сайте не показываются, используются для уточнения деталей события):


  Все поля обязательны для заполнения.