83-летняя женщина погибла под колёсами «Тойоты»

Во вторник, 19 сентября, в 20:30 на 90 километре трассы М3 «Украина» произошло ДТП.

- По предварительным данным, 35-летний водитель Toyota Land Cruiser, двигаясь со стороны Калуги, сбил 83-летнюю женщину, - рассказали в УГИБДД по Калужской области. - Пенсионерка переходила дорогу по «зебре» на красный свет.

Женщина скончалась на месте.

Фото: УГИБДД по Калужской области.