Водитель погиб, влетев на «Мицубиси» в дерево

Во вторник, 19 сентября, в Жуковском районе около 15:20 на дороге между Белоусово и Серпуховым произошло ДТП.
- По предварительным данным, 44-летний водитель автомобиля Mitsubishi Lancer, двигаясь со стороны Белоусово, съехал в кювет, - сообщает УГИБДД по Калужской области.
В результате автомобиль врезался в дерево. Водитель скончался на месте.
Фото: ГУ МЧС по Калужской области.
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