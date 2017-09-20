Водитель погиб, влетев на «Мицубиси» в дерево

Во вторник, 19 сентября, в Жуковском районе около 15:20 на дороге между Белоусово и Серпуховым произошло ДТП.

- По предварительным данным, 44-летний водитель автомобиля Mitsubishi Lancer, двигаясь со стороны Белоусово, съехал в кювет, - сообщает УГИБДД по Калужской области.

В результате автомобиль врезался в дерево. Водитель скончался на месте.

Фото: ГУ МЧС по Калужской области.