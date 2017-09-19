22-летняя девушка пострадала в аварии на улице Никитина

Днём в понедельник, 18 сентября, на перекрёстке улиц Никитина и Восточный проезд в Калуге столкнулись Volkswagen Tiguan и ВАЗ 2112.
По предварительным данным ГИБДД, 68-летний водитель «Фольксвагена» ехал по Восточному проезду в сторону улицы Тульской и на нерегулируемом перекрёстке не пропустил «Ладу».
В аварии пострадала 22-летняя девушка, ехавшая в «Ладе». У неё черепно-мозговая травма. Также в больницу с сотрясением мозга попал водитель «Фольксвагена».
Отметим, что на этом перекрёстке в прошлом году установили светофоры. Однако в последние дни они не работают.
- Светофор с пятницы отключен после урагана, - написала в группе «Калуга жесть» в социальной сети «ВКонтакте» Галина Нештакова.
Фото: УГИБДД по Калужской области.
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