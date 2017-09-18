Двух женщин насмерть сбили на трассе

В субботу, 16 сентября, две женщины погибли под колёсами автомобилей.

В 19:40 на 75 км автодороги Брянск-Людиново-Киров погибла 61-летняя женщина. Как сообщает УГИБДД России по Калужской области, водитель Opel Combo C сбил пешехода на проезжей части. Погибшая не имела при себе предметов со световозвращающими элементами.

Спустя час, на 244 км автодороги А-130 Москва–Малоярославец-Рославль водитель Ford Focus сбил 52-летнюю женщину. Она шла во встречном направлении - по той же полосе проезжей части дороги, что и двигавшийся автомобиль.