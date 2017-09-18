Двух женщин насмерть сбили на трассе

В субботу, 16 сентября, две женщины погибли под колёсами автомобилей.
В 19:40 на 75 км автодороги Брянск-Людиново-Киров погибла 61-летняя женщина. Как сообщает УГИБДД России по Калужской области, водитель Opel Combo C сбил пешехода на проезжей части. Погибшая не имела при себе предметов со световозвращающими элементами.
Спустя час, на 244 км автодороги А-130 Москва–Малоярославец-Рославль водитель Ford Focus сбил 52-летнюю женщину. Она шла во встречном направлении - по той же полосе проезжей части дороги, что и двигавшийся автомобиль.
|
В перевернувшейся «Девятке» погибли водитель и пассажир 18.09.2017 11:50
Женщина пропала в лесу 17.09.2017 17:44
Пропавшего мужчину нашли мёртвым 17.09.2017 17:26
35-летнюю женщину нашли на козырьке 12-этажного дома 15.09.2017 15:44
В Калуге во дворе сбили 9-летнего мальчика 15.09.2017 15:38
|
© 2007-2017 год ООО «Агентство «Комсомольская правда – Калуга»
Использование материалов сайта возможно только в случае упоминания www.kp40.ru как первоисточника информации.
Реклама в изданиях ООО "Агентство "Комсомольская правда - Калуга" и на сайте.
Портал Калуги и области www.kp40.ru зарегистрирован как СМИ Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 11 августа 2014 г. Регистрационный номер: Эл №ФС77-58967
|
Говорят
|
Координаты для связи: