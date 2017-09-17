Женщина пропала в лесу

В субботу, 16 сентября, в Жиздринском районе в посёлке Судимир пропала 69-летняя Татьяна Игоревна Оленичева. Женщина ушла в лес собирать грибы и до сих пор не вернулась, сообщает поисково-спасательный отряд «Лиза Алерт Калуга».

Приметы:

рост - 160 см;

телосложение – плотное;

глаза – зеленые;

волосы - коричневые, короткие.

Если вы что-либо знаете о пропавшей, звоните по телефонам 112 или 8 800 700 54 52.