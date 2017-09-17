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Женщина пропала в лесу

17.09.2017 17:44 0 1112 Дмитрий Ивьев
Женщина пропала в лесу

В субботу, 16 сентября, в Жиздринском районе в посёлке Судимир пропала 69-летняя Татьяна Игоревна Оленичева. Женщина ушла в лес собирать грибы и до сих пор не вернулась, сообщает поисково-спасательный отряд «Лиза Алерт Калуга».

Приметы:

  • рост - 160 см;
  • телосложение – плотное;
  • глаза – зеленые;
  • волосы - коричневые, короткие.

Если вы что-либо знаете о пропавшей, звоните по телефонам 112 или 8 800 700 54 52.

 


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Тэги: происшествие

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