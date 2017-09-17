Пропавшего мужчину нашли мёртвым

В субботу, 16 сентября, поисково-спасательный отряд «Лиза Алерт Калуга» сообщил, что пропавший в Тарусе 75-летний мужчина найден погибшим.
Он ушёл из своего дома в неизвестном направлении 6 сентября. Что именно стало причиной гибели, пока не сообщается.
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