Пропавшего мужчину нашли мёртвым

В субботу, 16 сентября, поисково-спасательный отряд «Лиза Алерт Калуга» сообщил, что пропавший в Тарусе 75-летний мужчина найден погибшим.

Он ушёл из своего дома в неизвестном направлении 6 сентября. Что именно стало причиной гибели, пока не сообщается.