35-летнюю женщину нашли на козырьке 12-этажного дома

В пятницу, 15 сентября, в Калуге на козырьке 12-этажного дома по улице Жукова, 52 обнаружили 35-летнюю женщину. В тяжелом состоянии её доставили в реанимацию.

- Сейчас выясняются обстоятельства случившегося, женщина проживала с отцом, - сообщили в УМВД России по Калуге.