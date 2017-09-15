35-летнюю женщину нашли на козырьке 12-этажного дома

В пятницу, 15 сентября, в Калуге на козырьке 12-этажного дома по улице Жукова, 52 обнаружили 35-летнюю женщину. В тяжелом состоянии её доставили в реанимацию.
- Сейчас выясняются обстоятельства случившегося, женщина проживала с отцом, - сообщили в УМВД России по Калуге.
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