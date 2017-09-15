В пятницу, 15 сентября, около 8 часов утра на переезде в микрорайоне Сукремль в Людиново мужчину сбил поезд.
- По предварительным данным, погибший переходил переезд на запрещающий сигнал светофора, - сообщает калужское региональное управление Следственного комитета. - Очевидцы сообщили, что видели, как мужчина перешел через закрытый переезд и упал.
Следователи проводят проверку. Обстоятельства происшествия и личность погибшего устанавливаются.
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