«Четырёхвагонный паровозик» парализовал выезд из города

Во второй половине дня пятницы, 15 сентября, на улице Гагарина, чуть ниже школы №6 произошла массовая авария. Столкнулись четыре автомобиля. Этот тип аварии в среде автолюбителей принято называть «паровозик».
Сейчас на месте работают инспекторы ДПС, которым и предстоит определить причины ДТП. Однако судя по всему, оно произошло из-за несоблюдения дистанции участниками аварии. Больше других пострадали два последних автомобиля.
По состоянию на 15:00 на улице Гагарина по направлению движения из города, образовалась большая пробка. Она тянется от места ДТП по всей Гагарина до сквера Мира и далее по улице Кирова.
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