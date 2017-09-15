В Калуге водитель протаранил легковушку и сбежал

В четверг, 14 сентября, около 22:53 в Калуге в районе дома 96 по улице Суворова произошло ДТП.

- По предварительным данным, неустановленный водитель, управляя автомашиной ВАЗ 21053, двигаясь по улице Суворова в сторону улицы Герцена, не справился с управлением и допустил наезд на припаркованную справа автомашину Chevrolet Cruze, - сообщает УГИБДД России по Калужской области.

От удара Chevrolet Cruze откинуло на припаркованную машину Renault Megane. Водитель Ваза, бросив машину и раненных пассажиров, с места ДТП скрылся.

В результате ДТП один из пассажиров «Пятёрки» находится в реанимации, второй отделался ушибами и вывихом левого голеностопного сустава.

Фото: отдел ГИБДД России по Калуге.