В Калуге водитель протаранил легковушку и сбежал

В четверг, 14 сентября, около 22:53 в Калуге в районе дома 96 по улице Суворова произошло ДТП.
- По предварительным данным, неустановленный водитель, управляя автомашиной ВАЗ 21053, двигаясь по улице Суворова в сторону улицы Герцена, не справился с управлением и допустил наезд на припаркованную справа автомашину Chevrolet Cruze, - сообщает УГИБДД России по Калужской области.
От удара Chevrolet Cruze откинуло на припаркованную машину Renault Megane. Водитель Ваза, бросив машину и раненных пассажиров, с места ДТП скрылся.
В результате ДТП один из пассажиров «Пятёрки» находится в реанимации, второй отделался ушибами и вывихом левого голеностопного сустава.
Фото: отдел ГИБДД России по Калуге.
|
|
© 2007-2017 год ООО «Агентство «Комсомольская правда – Калуга»
Использование материалов сайта возможно только в случае упоминания www.kp40.ru как первоисточника информации.
Реклама в изданиях ООО "Агентство "Комсомольская правда - Калуга" и на сайте.
Портал Калуги и области www.kp40.ru зарегистрирован как СМИ Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 11 августа 2014 г. Регистрационный номер: Эл №ФС77-58967
|
Говорят
|
Координаты для связи: