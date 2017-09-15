Многоходовочка: калужанин обманом продал муниципальную землю

В четверг, 14 сентября, прокуратура сообщила о приговоре, который вынес калужский районный суд по факту мошенничества в особо крупном размере.
В декабре прошлого года калужанин провернул аферу по изъятию 0,25 гектара земли в Пучково, которая принадлежала городской управе Калуги. Стоимость участка – 2 миллиона рублей.
На первом этапе аферы мошенник убедил свою знакомую оформить эту землю в собственность и предоставил ей для этого подложную выписку из похозяйственной книги. Согласно документу, участок принадлежит ей на праве собственности и представлен для ведения личного хозяйства.
С этим документом в январе 2017 года женщина пошла в «Росреестр» и получила свидетельство о праве собственности. Затем она оформила на афериста доверенность на землю, которая позволяла продать её, что мошенник и сделал.
Обман вскрылся во время прокурорской проверки. На мужчину возбудили уголовное дело. В ходе разбирательства участок отошел обратно горуправе, а покупателю, который ничего не подозревал об афере, вернули его деньги.
Мошенника приговорили к трем годам условно и штрафу в 100 тысяч рублей. Суд учел наличие смягчающих обстоятельств и тот факт, что у мужчины на иждивении имеются малолетние дети.
Приговор суда не вступил в законную силу.
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