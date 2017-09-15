В Калужской области бомбардировщик попал в аварию

В четверг, 14 сентября, в посёлке Шайковка Калужской области произошёл инцидент с дальним бомбардировщиком Ту-22. Он выехал за пределы взлётно-посадочной полосы после чего у него подломилась стойка шасси. В результате инцидента никто не пострадал.
По сообщениям федеральных СМИ со ссылкой на их источники, самолёт повреждений не получил. Вместе с тем, в соцсети «ВКонтатке» в группе «Авиация| Самолет | Авиакатастрофы | Космос | ВКС» появились фотографии, которые опровергают слова неофициальных источников.
На них хорошо видно, что повреждения довольно серьёзны.
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