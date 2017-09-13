5-летний ребёнок разбился насмерть, выпав из окна

Во вторник, 12 сентября, в Обнинске около 17:00 из окна квартиры на 13 этаже выпал 5-летний мальчик. Тело ребенка было обнаружено прохожими под окнами квартиры.

По данному факту проводится проверка.

- По предварительным данным, мальчик находился в квартире с отцом и несовершеннолетним старшим братом. Мать детей была на работе, - сообщает калужское региональное управление Следственного комитета. - Установлено, что ребенок был гиперактивным. На пластиковых окнах в квартире были сняты ручки в целях обеспечения его безопасности.

Семья, в которой жил ребёнок, характеризуется положительно. В настоящее время выясняются все обстоятельства происшествия.