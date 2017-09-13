В Калуге продавца монет приняли за педофила

На днях в редакцию поступило сообщение от нашего читателя.

- Было совершено нападение на ученицу второго класса возвращавшуюся из школы, - написал читатель Не Единорос. - Злоумышленник проник в подъезд следом за ребенком, а когда ребенок увидел незнакомца и проследовала домой по лестнице, силой пытался затащить её в лифт! Ребенок начал кричать и отбиваться от злоумышленника, в следствии чего последний ретировался и скрылся. По горячим следам данного мужчину задержали, но уже 11.09 он был выпущен.Так что будьте бдительны не оставляйте своих детей без присмотра!!!

Мы проверили эту информацию и, как выяснилось, дело обстояло немного иначе.

Как сообщили нам в городской полиции, в пятницу, 8 сентября, к ним обратились родители 8-летней девочки. Они сообщили, что на ребёнка в подъезде напал неизвестный мужчина и попытался затащить в лифт. Его удалось задержать, но дело было передано по подследственности в региональное управление Следственного комитета.

Как нам рассказали в этом ведомстве, ЧП произошло около двух часов дня на улице Звёздной. Девочка возвращалась из школы. Когда она подошла к подъезду, около него стоял незнакомый мужчина. Он спросил у ребёнка, ждёт ли она кого-то, кто есть у неё дома, а затем зашёл за девочкой в подъезд. Школьница побоялась ехать с незнакомым мужчиной в лифте, поэтому решила подняться в квартиру по лестнице.

- Мужчина подошёл к девочке, взял за рукав и сказал: «Поехали на лифте. Не бойся, я маленьких не бью». Девочка ударила его сменкой, и мужчина ушёл, - рассказали в СК.

В этот же день мужчину задержали. Им оказался житель Кемеровской области, он приехал в Калугу на заработки. Мужчину удалось найти довольно легко, потому что у многоэтажки он предлагал всем прохожим купить монеты. В том числе предлагал их отцу ребёнка.

- Мужчина пояснил, что не собирался ничего делать девочке. Так как она рассказала ему, что её дома ждёт бабушка, то он хотел вместе с ребёнком пройти в квартиру и предложить пожилой женщине купить монеты, - добавляют в СК.

Оснований для возбуждения уголовного дела следователи не нашли, так как доказательств злонамеренных действий по отношению к ребёнку не обнаружено. Даже, если злой умысел у мужчины и был, он никак его не реализовал. Мужчину отпустили.