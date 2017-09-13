Буяна за рулём успокоили благодаря бдительности калужан

В среду утром, 12 сентября, на улице Баумана близ школы №13 повздорили водитель автомобиля «Ниссан», и его пассажир. В ходе выяснения отношений они даже разбили заднее боковое стекло иномарки.
Очевидцы ссоры позвонили в полицию, рассказали о драке, сообщили, что водитель, судя по всему, нетрезв и попросили прислать наряд.
Приехавшие на место ЧП сотрудники ГИБДД предложили водителю пройти тест на алкоголь, сообщили нам в УМВД по Калужской области. Однако тот отказался. В результате его доставили в полицию и теперь буяну грозит лишение прав.
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