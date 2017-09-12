2241 взрывоопасный боезапас обезвредили сапёры за этот год

12.09.2017 11:30 440

Во вторник, 12 сентября, Главное Управление МЧС по Калужской области озвучило данные о работе сапёров в этом году. С начала года группа разминирования обезвредила 2241 взрывоопасный предмет времён Великой Отечественной войны.

Среди опасных находок - и фугасы, и артиллерийские снаряды, и мины, и гранаты, и даже такой довольно редкий в сравнении с остальными вид вооружения, как заряды для ампуломётов.

Согласно сводке МЧС, последний раз на разминирование группа сапёров выезжала 6 сентября. В этот день им пришлось помотаться по трём районам. Сначала в деревне Образцово Малоярославецкого района они обезвредили два 105-миллиметовых артиллерийских снаряда, затем в Жуковском районе в дачном хозяйстве нашли 81-миллиметровую минометную мину, а в деревне Терехово Износковского района обнаружилась ручная граната РГД-22.