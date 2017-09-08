«Хендай» врезался в «Ладу»

Днём в четверг, 7 сентября, на трассе А130 Hyundai Solaris столкнулся с ВАЗ 21144.

По предварительным данным ГИБДД, 37-летняя владелица «Хендая» не соблюдала дистанцию и «догнала» автомобиль «Лада».

У 72-летнего пассажира «Хендая» ушибы.

Фото: УГИБДД по Калужской области.