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«Мерседес» вылетел в кювет – пострадала женщина

08.09.2017 12:23 0 803 Дмитрий Ивьев
«Мерседес» вылетел в кювет – пострадала женщина

На трассе А130 в четверг, 7 сентября, в 7:30 утра съехал в кювет автомобиль «Мерседес». Об этом сообщает региональное управление ГИБДД.

По предварительным данным дорожной полиции, 59-летний водитель не справился с управлением.

В аварии травмы получила 57-летняя пассажирка. У женщины ушибы и рваная рана на лбу.

Фото: УГИБДД по Калужской области.


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Тэги: дтп происшествие

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