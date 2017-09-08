«Мерседес» вылетел в кювет – пострадала женщина

На трассе А130 в четверг, 7 сентября, в 7:30 утра съехал в кювет автомобиль «Мерседес». Об этом сообщает региональное управление ГИБДД.

По предварительным данным дорожной полиции, 59-летний водитель не справился с управлением.

В аварии травмы получила 57-летняя пассажирка. У женщины ушибы и рваная рана на лбу.

Фото: УГИБДД по Калужской области.