Грузовик столкнулся с Mitsubishi на Правом берегу

Днём в четверг, 7 сентября, на дороге между улицами Фомушина и Генерала Попова в Калуге столкнулись грузовик МАЗ и Mitsubishi Lancer.

Оба автомобиля поворачивали направо, и самосвал смял переднюю левую часть легковушки, сообщают очевидцы в группе «Калуга жесть» в социальной сети «ВКонтакте». По предварительным данным, никто в ДТП не пострадал.

Фото: группа «Правобережье Калуги».