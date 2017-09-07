Грузовик столкнулся с Mitsubishi на Правом берегу

Днём в четверг, 7 сентября, на дороге между улицами Фомушина и Генерала Попова в Калуге столкнулись грузовик МАЗ и Mitsubishi Lancer.
Оба автомобиля поворачивали направо, и самосвал смял переднюю левую часть легковушки, сообщают очевидцы в группе «Калуга жесть» в социальной сети «ВКонтакте». По предварительным данным, никто в ДТП не пострадал.
Фото: группа «Правобережье Калуги».
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