«Волга» влетела под грузовик

Около 22:10 в среду, 6 сентября, на дороге между Ферзиково и Дугной столкнулись грузовик Scania и «Волга».

По предварительной версии ГИБДД, водитель легковушки выехал на встречную полосу. Сам предполагаемый виновник попал в больницу в Калуге с переломом бедра и черенпо-мозговой травмой.

Фото: УГИБДД по Калужской области.