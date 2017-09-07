«Волга» влетела под грузовик

Около 22:10 в среду, 6 сентября, на дороге между Ферзиково и Дугной столкнулись грузовик Scania и «Волга».
По предварительной версии ГИБДД, водитель легковушки выехал на встречную полосу. Сам предполагаемый виновник попал в больницу в Калуге с переломом бедра и черенпо-мозговой травмой.
Фото: УГИБДД по Калужской области.
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