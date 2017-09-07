В Калуге «Рено» врезался в припаркованный «Опель»

Около 21:00 в среду, 6 сентября, авария произошла на улице Верховой в Калуге.

По предварительным данным ГИБДД, 51-летний водитель Renault Logan SR не справился с управлением и врезался в припаркованный Opel Astra.

В аварии пострадала 23-летняя пассажирка «Рено». У девушки ушиб головы.

Фото: УГИБДД по Калужской области.