В Калуге «Рено» врезался в припаркованный «Опель»

Около 21:00 в среду, 6 сентября, авария произошла на улице Верховой в Калуге.
По предварительным данным ГИБДД, 51-летний водитель Renault Logan SR не справился с управлением и врезался в припаркованный Opel Astra.
В аварии пострадала 23-летняя пассажирка «Рено». У девушки ушиб головы.
Фото: УГИБДД по Калужской области.
|
Грузовик столкнулся с Mitsubishi на Правом берегу 07.09.2017 16:07
«Волга» влетела под грузовик 07.09.2017 14:17
Стали известны подробности смертельного ДТП с лесовозом 07.09.2017 11:00
Ступор на Правобережье: 4 автомобиля столкнулись на Тульском шоссе 07.09.2017 09:07
|
© 2007-2017 год ООО «Агентство «Комсомольская правда – Калуга»
Использование материалов сайта возможно только в случае упоминания www.kp40.ru как первоисточника информации.
Реклама в изданиях ООО "Агентство "Комсомольская правда - Калуга" и на сайте.
Портал Калуги и области www.kp40.ru зарегистрирован как СМИ Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 11 августа 2014 г. Регистрационный номер: Эл №ФС77-58967
|
Говорят
|
Координаты для связи: