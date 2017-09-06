Лесовоз перевернулся на Киевской трассе: брёвна раздавили две легковушки

В среду, 6 сентября, около 12:00 на 228 километре трассы М3 «Украина» в Мещовском районе произошло ДТП.

- По предварительной информации, произошло столкновения трёх машин Mitsubishi Lancer, Chery Amulet и Scania, - сообщает УГИБДД по Калужской области. – Водитель Chery погиб, два человека пострадали в Mitsubishi.

Обстоятельства ДТП устанавливаются.

По сообщению очевидцев в группе «Калуга жесть», водитель лесовоза Scania, уходя от столкновения с легковушкой, перевернулся. В результате две иномарки раздавило брёвнами.

Фото: Денис Мулюкин.