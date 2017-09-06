Появилось видео, как женщина в красном тушит Вечный огонь

Как мы писали, в середине августа неизвестная женщина залила Вечный огонь в Обнинске какой-то жидкостью из пластиковой бутылки.
В среду, 6 сентября, в соцсети попало видео происшествия. На нём запечатлено, как женщина в длинном красном платье подходит к мемориалу, присаживается рядом и заливает Вечный огонь до тех пор, пока не пошёл пар.
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