«Мерседес» столкнулся с «Шевроле» на Киевской трассе

Около 16:45 во вторник, 5 сентября, на 186 километре трасса М3 «Украина» столкнулись грузовик Mercedes и легковушка Chevrolet Kalos.
По предварительным данным ГИБДД, водитель большегруза вылетел на встречную полосу.
За рулём «Шевроле» ехала 33-летняя женщина. Её отвезли в больницу с сотрясением мозга.
Фото: УГИБДД по Калужской области.
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