В Калуге Chrysler сбил женщину на «зебре»

Утром во вторник, 5 сентября, на улице Советской в Калуге в районе перекрёстка со 2-м Советским проездом под колёса автомобиля Chrysler попала 62-летняя женщина.
По предварительным данным ГИБДД, пенсионерка пересекала проезжую часть по переходу на зелёный сигнал светофора. Водитель иномарки в этот момент двигался со стороны центра.
Врачи диагностировали у пострадавшей ушибы грудной клетки и поясничного отдела позвоночника.
Фото: УГИБДД по Калужской области.
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