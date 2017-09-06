В Калуге Chrysler сбил женщину на «зебре»

Утром во вторник, 5 сентября, на улице Советской в Калуге в районе перекрёстка со 2-м Советским проездом под колёса автомобиля Chrysler попала 62-летняя женщина.

По предварительным данным ГИБДД, пенсионерка пересекала проезжую часть по переходу на зелёный сигнал светофора. Водитель иномарки в этот момент двигался со стороны центра.

Врачи диагностировали у пострадавшей ушибы грудной клетки и поясничного отдела позвоночника.

Фото: УГИБДД по Калужской области.