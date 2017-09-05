Женщина с ребёнком пострадали в перевернувшемся «Киа»

Около 20:15 в понедельник, 4 сентября, в Боровском районе на дороге между деревнями Асеьевское и Колодези вылетел в кювет и перевернулся автомобиль Kia Sportage.

По предварительным данным ГИБДД, 60-летний водитель не справился с управлением.

В аварии пострадали два человека – 57-летняя женщина и 5-летняя девочка. У пенсионерки открытая черепно-мозговая травма. Ребёнок сломал плечевую кость.

Фото: УГИБДД по Калужской области.