Женщина с ребёнком пострадали в перевернувшемся «Киа»

Около 20:15 в понедельник, 4 сентября, в Боровском районе на дороге между деревнями Асеьевское и Колодези вылетел в кювет и перевернулся автомобиль Kia Sportage.
По предварительным данным ГИБДД, 60-летний водитель не справился с управлением.
В аварии пострадали два человека – 57-летняя женщина и 5-летняя девочка. У пенсионерки открытая черепно-мозговая травма. Ребёнок сломал плечевую кость.
Фото: УГИБДД по Калужской области.
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