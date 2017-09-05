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Водитель «Шкоды» спровоцировал аварию, в которой пострадал 2-летний малыш

05.09.2017 11:47 0 1045 Дмитрий Ивьев
Водитель «Шкоды» спровоцировал аварию, в которой пострадал 2-летний малыш

Вечером в понедельник, 4 сентября, на трассе А130 «Москва – Малоярославец – Рославль» вылетел в кювет автомобиль Ford Fusion. ДТП произошло около 18:20.

По предварительной версии регионального управления ГИБДД, аварию спровоцировал неустановленный водитель чёрной Skoda Fabia, который совершал обгон и не убедился в безопасности манёвра.

Уходя от столкновения, водитель «Форда» вылетел в кювет и перевернулся.

В ДТП пострадал 2-летний пассажир «Форда». У ребёнка ссадины.

Фото: УГИБДД по Калужской области.


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Тэги: дтп происшествие

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