Водитель «Шкоды» спровоцировал аварию, в которой пострадал 2-летний малыш

Вечером в понедельник, 4 сентября, на трассе А130 «Москва – Малоярославец – Рославль» вылетел в кювет автомобиль Ford Fusion. ДТП произошло около 18:20.
По предварительной версии регионального управления ГИБДД, аварию спровоцировал неустановленный водитель чёрной Skoda Fabia, который совершал обгон и не убедился в безопасности манёвра.
Уходя от столкновения, водитель «Форда» вылетел в кювет и перевернулся.
В ДТП пострадал 2-летний пассажир «Форда». У ребёнка ссадины.
Фото: УГИБДД по Калужской области.
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